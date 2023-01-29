施永青：本港樓市已見底 料未來呈U型反彈
撰文：李彤
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近日樓市交投氣氛稍為轉活，中原集團創辦人施永青指，樓市已喘定，惟「V型」反彈未必存在，預期未來樓市會有「相對圓底的U型反彈」。
中原集團創辦人施永青今（29日）在電視節目《講清講楚》表示，樓市交投量回升，1月的成交量比去年12月增加約三成，價格亦由低位反彈。他相信樓市短期已經「見底」，但中長期則要觀察實體經濟有否好轉。
他認為，目前經濟狀況平穩，樓市已喘定，並謂「V型」反彈未必存在，「但亦唔係L型、永遠係下低唔郁」，他預期未來樓市會有「相對圓底的U型反彈」，又指如實體經濟改善，（樓價）會開始再上升，當然長遠變數是大。
施永青又估計，美國聯儲局因要平衡經濟、就業等因素，未來即使不減息，加息幅度亦會減少。就房屋局預計未來三至四年，一手私樓潛在供應有10.5萬伙，創紀錄新高，施永青認為只是「數字遊戲」，指現時實際落成量每年只有約兩萬個，比80年代少約一萬個。
他又提到，最近內地防疫政策有大變化，由「外防輸入，內防擴散」改成盡快復常，加上中國對外政策有改變，領導人多次外訪，與各國打好關係，香港亦要在中國經濟的外循環找到角色，「唔係剩返大灣區㗎嘛」。
湯文亮：現在打算買樓的人都是「蠢才」差估署12月樓價指數再挫2% 全年瀉逾15% 創98年後最大年度跌幅施永青2500萬再沽新港中心單位 一個多月套現逾4370萬施永青：樓價跌勢喘定但未解憂 通關提振有限？｜2023股樓前瞻中原後勤員工獲派0.5個月年終花紅 施永青：樓市形勢正改變
2022年本港樓價變化?
2022年全年樓價累跌15.6%，比2021年9月的歷史高位回落16.48%。
2022年哪類型單位跌幅最大? 哪類型單位抗跌力最強?
B類（面積431至752平方呎）單位跌幅最大，2022全年累跌16.08%；E類（1,722平方呎或以上）單位全年跌2.41%，跌幅最細。