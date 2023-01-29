施永青：本港樓市已見底　料未來呈U型反彈

近日樓市交投氣氛稍為轉活，中原集團創辦人施永青指，樓市已喘定，惟「V型」反彈未必存在，預期未來樓市會有「相對圓底的U型反彈」。



中原集團創辦人施永青今（29日）在電視節目《講清講楚》表示，樓市交投量回升，1月的成交量比去年12月增加約三成，價格亦由低位反彈。他相信樓市短期已經「見底」，但中長期則要觀察實體經濟有否好轉。

他認為，目前經濟狀況平穩，樓市已喘定，並謂「V型」反彈未必存在，「但亦唔係L型、永遠係下低唔郁」，他預期未來樓市會有「相對圓底的U型反彈」，又指如實體經濟改善，（樓價）會開始再上升，當然長遠變數是大。

施永青又估計，美國聯儲局因要平衡經濟、就業等因素，未來即使不減息，加息幅度亦會減少。就房屋局預計未來三至四年，一手私樓潛在供應有10.5萬伙，創紀錄新高，施永青認為只是「數字遊戲」，指現時實際落成量每年只有約兩萬個，比80年代少約一萬個。

他又提到，最近內地防疫政策有大變化，由「外防輸入，內防擴散」改成盡快復常，加上中國對外政策有改變，領導人多次外訪，與各國打好關係，香港亦要在中國經濟的外循環找到角色，「唔係剩返大灣區㗎嘛」。