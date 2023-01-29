湯文亮：現在打算買樓的人都是「蠢才」

紀惠集團行政總裁、資深投資者湯文亮昨於社交平台撰文，指過年期間，不少人問他去年有否買樓，當他們得知其去年只買入一個物業時，便問到「既然睇好樓市，點解去年唔買多幾個單位？」湯文亮解釋，雖然睇好樓市，但始終有一個先缺條件，就是要與內地通關，否則樓市是不會上升。

他續指，即使與其他國家通關，最多只是得到一些租客，雖然租客對樓市亦有支持，但不會構成樓市上升動力，香港與內地到今年1月8日才恢復通關，「試問去年樓價又點會上升？」

湯文亮又提到，去年不敢買樓的另外一個原因就是業界所有人，包括分析員、測量師以及物業代理均睇淡樓市，甚至預測2023年樓市會下跌15％，「銀行有了這個數據，隨時會向業主追收差額，試問持有多個物業的投資者又怎敢買樓，寧願留返多一個錢傍身，連物業投資者都唔敢買樓，樓市又點會上升？」

湯文亮認為，今年的樓市與去年顯著不同。(羅君豪攝)

湯文亮：今年樓市恢復上升動力

湯文亮認為，今年的樓市與去年顯著不同，除與內地通關之外，每年有3.5萬個專才可以買樓而獲退回30％印花稅，購買力大增，令樓市恢復上升動力。他指，「現在香港有不少人打算買樓，我認為那些人是蠢才（材），蠢蠢欲動的磗才。」他解釋，在銀行追收差額的機會減少之後，不少物業投資者亦打算買樓。「物業投資者一定是磚才，現在蠢蠢欲動，不是『蠢才』又是什麼。」

他又指，現在最困難的就是比磚才更高一級的人、就是在去年底預測今年樓市會下跌15％的業界專業人才，現在亦不敢堅持去年底的睇法，唯有按兵不動。