百利保及富豪：料全年樓價升5%至8%　今年續推尚瓏、富豪．山峯

百利保控股（0617）及富豪酒店集團（0078）今日公布銷售部署，富豪物業代理董事衞振聲預期，今年上半年樓市平穩發展，下半年待所有經濟數據落實後，料全年樓價約有5％至8% 升幅。集團今年將推兩個貨尾盤，包括西營盤尚瓏及九肚富豪．山峯。



尚瓏餘123伙 擬撥兩成單位出租

衞振聲指，集團今年推出兩個項目，包括位於西營盤皇后大道西的尚瓏，提供130伙，項目去年第四季已交樓，目前尚餘123伙待售，計劃撥兩成，即約20多伙長線收租，意向呎租估計約70元至80元，其餘90多個單位將續於市場出售，現正準備新示範單位，預計最快第一季開放。

富豪．山峯尚餘91伙待沽

他續指，目前中小型單位剛性需求仍強勁，受惠去年政府《施政報告》提出向合資格人士退還印花稅，該盤亦接獲不少查詢。

旗下九肚富豪．山峯累沽四成單位，合共套現40億元，尚餘91伙待沽。衞振聲指，目前兩地已通關，正計劃就該類買家提供特別付款計劃或折扣。

富豪．山峯已屬現樓。

持3個收購項目 分布深水埗、筲箕灣

另外，他透露，集團現有約3幅土地儲備，涉及總樓面面積逾10萬平方呎。當中包括深水埗海壇街227B至227C號，已完成強拍程序，預計短期拆卸重建。

另長沙灣青山道291至293號、301至303號，目前正尚餘數伙尚未收購，正申請強拍，期望今年內完成。至於相關保育工作亦已與政府緊密溝通；至於筲箕灣金華街9至19號已完成拆卸，若進度良好，考慮年內推出。

新一份《財政預算案》下月發表，衞振聲建議政府可以修改雙倍印花稅，讓港人無需再就購買多於一伙物業劃一被收取 15%稅項，又建議若置業人士需購買多於一伙，則只需要收取該物業的首置印花稅稅率兩倍。