1月新盤錄9宗撻訂　安達臣道安峯、日出康城LP10 各佔3伙

一手交投量回升，1月截至29日止，新盤市場暫錄約480宗成交，較上月同期約230多宗增逾一倍，撻訂宗數則與上月相若。據《香港01》統計，截至1月29日止新盤錄約9宗撻訂，按月少兩宗，涉及殺訂金額約864萬元。其中，觀塘安達臣道安峯連撻3伙，料357萬元訂金被沒收。另外，大圍站柏傲莊 III 半數單位已終止交易。



安峯連撻三伙 殺訂357萬

觀塘安達臣道安峯1月連錄3宗撻大訂個案，3名買家料合共遭沒收357萬元訂金，該3伙的實用面積由377及631平方呎，屬一至兩房間隔。

據成交紀錄冊顯示，其中一伙為2座15樓C室，2021年2月底以874.23萬元售出，今年1月初列為終止買賣合約，料該買家遭沒收10%訂金，涉及約87萬元。

另外兩伙為第2座16樓B室及6樓B室，同樣於2021年2月以1,362.2萬元及1,338.64萬元沽出，兩伙於1月20日列為終止買賣合約，料該兩名買家遭沒收10%訂金，涉及約136萬及134萬元。意味該盤自2021年初開售以來賣出的單位，已全數取消交易。項目預計今年7月份落成。

LP10年廿九連撻3伙 殺訂345萬

另外，近月收樓的日出康城第十期LP10亦連錄3宗撻大訂，料該3名買家合共損失逾345萬元訂金。

據成交紀錄冊顯示，涉及3伙來自第2座12樓E室、10樓E室及31樓B室，實用面積由553至866平方呎，於2021年1月及9月沽出，成交價876.4萬至1,698.2萬元。惟3伙同於今年1月20日列為終止買賣合約，料該3名買家遭沒收10%訂金，涉及約88萬、175.6萬及345.5萬元。

其他撻訂個案，包括屯門恆大．珺瓏灣第1期錄一宗、青衣薈藍錄兩宗撻訂。

柏傲莊 III 新增15宗取消交易

至於取消交易個案方面，1月截至29日止暫錄約15宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約423宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比50%，料涉成交總值約逾65億元。

據悉已取消交易的單位將傾向待現樓後重推。