12月新盤錄11宗撻訂　屯門帝御佔4伙　何文田買家損失1300萬

一手交投量持續萎縮，12月截至28日止，新盤市場暫錄約235宗成交，較上月同期約210餘宗多約一成，而撻訂宗數則與上月相若。據《香港01》統計，截至12月28日止新盤錄約11宗撻訂，按月減少一宗，涉及殺訂金額合共逾2,436萬元。最大額來自何文田君柏，有買家購入單位五年後棄購，料遭沒收逾1,300萬元。



屯門帝御錄4宗撻大訂 沒收逾320萬訂金

屯門帝御系列入伙兩個半月，當中第二期帝御．星濤及第三期帝御．嵐天各錄兩宗撻大訂，4名買家料合共遭沒收322.7萬元訂金。

其中，據成交紀錄冊顯示，帝御．嵐天兩宗撻大訂，來自7座11樓11室，以及6座11樓17室，實用面積分別213及344平方呎，屬開放式及一房間隔，去年2月各以365.95萬及550.2萬元沽出，本月20日及22日終止買賣合約，料兩名買家被沒收樓價10%的訂金，即涉約92萬元。

屯門帝御入伙約兩個半月，單計12月累錄4宗撻大訂，料合共沒收逾300萬元訂金。

君柏買家五年後棄購 遭沒收逾1300萬

至於月內涉最大金額的一宗撻訂，為早於2016年入伙的何文田豪宅君柏，有買家於五年前一手購入君柏四房單位，並採用發展商的「先住後付」計劃，成交期長達12年。

惟據成交紀錄冊顯示，君柏5座18樓A室，實用面積1,624平方呎、四房。單位原於2017年9月以3,957.7萬元沽出，呎價約2.4萬元。惟買家在本月7日選擇棄購，估計已取消交易，並遭沒收樓價約34.25%、即涉逾1,355萬元，尚未計期內已支付的入住費，以及其入市時所支付的「辣招稅」，料實際損失金額更大。

何文田君柏買家取消交易，料遭沒收逾1300萬元。

Grand YOHO 2期錄兩宗撻訂 殺訂逾260萬

至於元朗Grand YOHO 2期亦錄兩宗撻訂，料該兩名買家遭沒收260.9萬元。據成交紀錄冊顯示，8座38樓E室及5座49樓B室，實用面積分別為529及723平方呎，屬兩房及三房間隔。兩伙在2018年8月以招標方式1,159.4萬元及1,451.9萬元沽出，惟本月1日終止買賣合約，料各損失145萬及115.9萬元。

其他撻訂個案，包括觀塘凱滙第一期、啟德THE HENLEY III 、南昌站匯璽 III 、大角咀Larchwood均各錄一宗撻訂。

柏傲莊 III 新增32宗取消交易 累錄398宗

至於取消交易個案方面，12月截至28日止暫錄約32宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約398宗取消交易個案，以項目累售845伙計，佔比47%，料涉成交總值約逾62.3億元。