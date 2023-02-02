美國加息｜星之谷：港銀未必隨聯儲局加P　料美加息周期漸見尾聲

美國聯儲局一如市場預料，宣布加息步伐放慢至0.25厘。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，隨著美國通脹逐步受控，市場普遍預期美聯儲本輪加息周期即將見頂，加上本港一個月及三個月銀行同業拆息（Hibor）已經大幅回落至2.7及3.6厘左右水平，反映銀行銀根充裕，港元最優惠利率（P）未必會跟隨美聯儲加P，即使加幅度也不會跟足。

他續指，雖然美國加息已接近尾聲，但為了控制通脹壓力，相信仍會維持現行較高息率水平一段時間，加上本港物業市場現時存在沽壓，未敢輕言樓價已經見底，準備入市買家應關注美國何時減息。他預期，美國最快或於年底或明年初開始減息，由於港銀加P滯後，因此減息亦然，樓市走勢仍然有待觀察。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，預期美國最快或於年底或明年初開始減息。

中原王美鳳：預期加息周期將於今年5月見頂

另外，中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國今年首個議息會議息率加幅收窄至往常標準之0.25厘，是次加息周期由去年至今累計8次加息幅度增至4.5厘，美國通脹率已出現連月回落趨勢，料距離美息見頂的加幅只有約0.5厘，預期加息周期將於今年5月見頂。

最近與樓按相關1個月港元拆息在年結因素過後已從高位逾5厘回落至2.66厘，而臨近美國加息美元拆息已有所上升，反之港元拆息回落與美息再度明顯拉闊，反映港元資金充裕，港銀未似有即時加息壓力。然而，即使港元拆息連日下跌，但H按計之息率仍高於封頂息率，反映銀行仍有息差壓力；加上是次加息周期本港銀行本來已大幅落後於美息加幅（美加息4.5厘 VS港P加0.625厘），故此預期本港銀行仍有機會跟隨上。