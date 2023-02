聯儲局宣布加息步伐放慢至0.25厘符合預期,主席鮑威爾指出在停止加息前,「at least a couple more hikes to come」,意味至少加多兩次息。不過,有「新債王」之稱、雙線資本(DoubleLine Capital)首席執行官兼首席投資官岡拉克(Jeffrey Gundlach)則預計,聯儲局只會再度加息一次,而非如儲局所指的多次。

當被問及會否認為聯儲局今年會降息時,岡拉克說這是就像拋硬幣一樣,取決於即將到來的通脹數據。「我有點認為他們將在今年下半年減息,但我並不真的堅定地支持這個想法」。他還認為今年美國經濟衰退的機率已經降低,但仍高於50%。

岡拉克又指,聯儲局主席鮑威爾表明正關注抗通脹債券(TIPS)市場,該市場去年收益率大幅上升,並成為風險資產的主要阻力。而它們已經停止上漲,「我有一種感覺,今年上半年實際收益率不會上升。」