美國聯儲局一如市場預料,宣布將加息幅度放慢至25個基點。鮑威爾在會後表示:「抑制通脹取得了進展,我們現在可以首次說,通脹減緩的過程已經開始。」不過,對於加息展望,他指出在停止加息前,「at least a couple more hikes to come」,意味至少加多兩次息。



中信證券指出,聯儲局加息終點已近,預計將在3月或5月最後一次加息。報告指,聯儲議息會議加息25基點符合市場預期,鮑威爾講話並無更鷹派措辭,總體中性偏鴿,但仍保留政策變化的靈活性。

靈活的前瞻性指引並不具有指示意義,未來政策走勢仍需關注數據,短期CPI數據更加重要,但今年全年美國宏觀數據的焦點在就業市場。美聯儲加息終點已近,預計將在3月或5月的議息會議上最後一次加息,預計暫停加息兌現前市場仍將總體樂觀,但暫停加息兌現後需關注交易向「衰退」轉變的風險,同時,短期做陡美債利率曲線或是較好選擇。