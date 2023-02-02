簡約公屋｜啟德建萬伙　梁志堅：政府講得好清楚，只是五年時間

房屋局局長何永賢今（2日）重申，啟德世運道簡約公屋選址得來不易，目前需要這幅用地，不會考慮其他地，又指啟德規劃了的每塊地，長遠用途不變，當局以簡約公屋兩年興建期、五年使用期計，五年後當長遠用途出現，會將用地歸還。

對於啟德發展區內興建一萬伙簡約公屋，會德豐地產主席梁志堅今出席活動時指，「政府有需要，唔可以樣樣反對。」他續稱，政府因供求問題，暫時把土地改作臨時房屋，「政府講得好清楚，只係五年時間。」

梁志堅表示，全港十多間大型地產公司已經投入啟德，跑道區還有十多個地盤將於未來數年會進行推售，因此去年中相關的九間發展商已合組公司，與政府溝通，並為跑道區項目命名為「Park Peninsula」。

地產商驚執輸走去買地 惟單軌列車終取消

近年啟德發展區的規劃出現大幅度改動，被問到會否擔心其第二個商業核心區（CBD 2）定位被削弱，梁志堅表示，啟德規劃早於十多年前開始，本身跑道區是有單軌列車，當時「地產界驚住執輸，走去買晒地」，惟現時取消了。

面對區內不少新盤將於未來數年開賣及入伙，他重申，政府需要關注交通問題，又指鄰近碼頭還有大幅地皮預計保留作酒店用途，他相信政府傾向保留原本的規劃。

↓啟德世運道簡約公屋↓