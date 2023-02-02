去年亞太區地產投資縮減27%　新加坡表現最好　港按年跌24%

由於緊縮利率周期和全球宏觀經濟不明朗，影響投資決定，仲量聯行指，去年亞太區的商業地產直接投資總額按年下降27%至1,290億美元，符合預期。當中，新加坡在2022年成為亞太區內表現最好的市場，商業地產投資總額按年上升53%；反觀香港全年投資額僅為77億美元，較2021年下跌24%。



去年第四季，亞太區整體投資活動按年下跌41%。然而10月至12月期間則按季增加12%至307億美元，仲量聯行預期，放緩的趨勢在2023年可能會有好轉。

仲量聯行亞太區資本市場部行政總裁Stuart Crow指，投資者在2022年重新部署短期投資策略，但仍然看好亞太地產市場的長期前景。他續指，中國開關、日本的預期復甦，以及預計亞太區受全球經濟放緩影響最少等因素，都預示著2023年下半年的活動將出現強勁恢復。

新加坡商業地產投資額按年升53%

他提到，新加坡在2022年成為亞太區內表現最好的市場，商業地產投資總額按年上升53%。去年上半年蓬勃的寫字樓投資活動，以及12月可觀的一次性零售組合交易支持，新加坡吸引142億美元直接投資。至於香港的吸引力在新冠疫情限制放寬後也有所提高，但全年投資額僅為77億美元，較2021年下跌24%。

南韓交易額達262億美元最活躍

南韓是2022年最活躍的投資市場，儘管按年下降11%，交易額仍達262億美元。中國在第四季度經濟活動回升的推動下，吸引了248億美元資金，按年下降37%。在日本，第四季度的顯著反彈推動，全年交易量達到247億美元，比2021年下降40%。澳洲正努力解決買家和賣家之間的預期落差問題，其投資總額為209億美元，按年下降38%。

去年酒店業增長表現最好

仲量聯行又指，與前一年相比，酒店業是2022年亞太地區表現最好的資產類別，在出差和旅遊業恢復的推動下，共吸引101億美元的資金，按年增長7%。

寫字樓仍然是亞太區交易量最高的資產類別，今年完成了605億美元的投資，按年下降18.7%。隨著核心資產和次級資產之間的差距持續擴大，投資者的選擇變得更為審慎。物流和工業的交易額為259億美元，按年下降46%。去年區域內的零售地產交易額為230億美元，按年下降39%。

仲量聯行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler指，去年第四季的經濟復甦，令全年來交易量跌勢終止，投資市場形勢變得樂觀。他預計，部分寫字樓市場的強勁基本面、增值零售及區內較成熟市場的經濟周期和投機活動，都將成為推動2023年交投的因素。