美國加息｜港銀維持最優惠利率不變　代理：對樓市有正面訊息

美國聯儲局一如市場預料，宣布加息步伐放慢至0.25厘。而本港有大型銀行則表示最優惠利率維持不變。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美國由去年3月起開始進入加息周期，迄今加息8次，當中6月至11月連續4次每次加息0.75厘，之後12月加息幅度已收窄至0.5厘，今次亦僅加0.25厘，反映美國加息步伐逐步放緩。

加上本港大型銀行最優惠利率維持不變，自去年9月本港加息後，今次未再跟隨。而市場更預期美息今年有望見頂，布少明認為，對本港樓市帶來正面訊息，並預期2月份在新盤推盤步伐加快帶動下，料全月一手交投有望錄得約2,000宗水平；而2月份二手成交量有望升至5,000宗。

陳永傑：港元拆息持續回落 反映港元資金充裕

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局進一步收窄加幅，市場普遍認為年內有機會僅加息2次即完成是次加息周期，對樓市來說是正面訊號。他又指，美國有序地放慢加息步伐，樓市亦逐步復常，若美國下半年有機會停止加息，將加快準買家加快落實置業決定。

他續指，目前美國加息放緩，金、股市場過去數個月已由低位反覆向上，銀行存息亦持續向下，種種因素將促使資金流向實物市場，預料樓市將由自用市轉為投資市。另外，港元拆息持續回落，反映港元資金充裕，港銀有條件不跟隨加息，以搶攻銀行界一直重視的按揭市場，對置業者得益，對樓市亦是利好消息。