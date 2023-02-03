長實劈價一成推愛海頌餘貨　郭子威：冀以快打慢盡快套現

長實（1113）劈價促銷長沙灣愛海頌。長實營業部首席經理郭子威今（3日）出席活動表示，集團與市建局合作的長沙灣愛海頌去年沽出854伙，套現85億元，現剩餘22伙待售，其中10伙將於下周五以價單方式出售，較對上一張價單有約逾一成折讓，另外12伙以招標發售。

郭子威表示，市場復原時間需時，與其慢慢等待市場恢復，不如以「合理而吸引」的價格沽出餘下的單位， 加上未來有很多新盤競爭，故希望「以快打慢」，盡快套現並與合作夥伴作結算安排，把資金作其他投資用途。

盡快與合作夥伴結算 調動資金作其他投資

長實高級營業經理梁焯鏗則指，愛海頌其中10伙以價單形式出售單位，實用面積736至786平方呎，折實售價1,179萬至1,287.3萬元，折實呎價15,000元至16,696元。其中，售價及呎價最平一伙為3座10樓B室，實用面積786平方呎，三房間隔。

三房減價後 折實賣平176萬元

另外，愛海頌亦更新價單， 以最新上載的8ZZG價單為例，當中一伙第2座37樓A室，實用面積736平方呎的3房單位，的最新訂價為1,240萬元，在扣除最多2.5%的折扣優惠，料售價約為1,209萬元。

不過，比較同一伙單位於2022年11月25日上載的8ZZF價單，當中訂價為1,910.4萬元，在扣除最多27.5%折扣優惠後，當時售價約為1,385.08萬元。即同一伙單位前後相差約176.08萬元或12.7%。

郭子威：料全年樓價呈8%波幅

郭子威又指，樓市復原時間需時，料上半年樓市料呈膠著，下半年表現要視乎經濟狀況，預料全年樓價有8%波幅。

同場，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，樓市開始回暖，估計2月一手有望錄2,000宗成交，二手市場可望有5,000宗成交。又預計主要屋苑價格谷底反彈5%至10%，預期今年3月內樓價有2%至3%升幅。