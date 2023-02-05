美聯：1月逾5000萬新盤成交錄41宗　啟德澐璟佔近三成

2023年1月初中港兩地首階段通關，加上市場預期今年息口見頂，豪宅加投趨增，1月份逾5,000萬元新盤成交錄41宗，創十六個月新高。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，1月份新盤成交量錄503宗，按月上升約87%，創四個月新高；當中逾5,000萬元個案錄41宗，按月升近2.2倍，並創16個月新高．

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，若以1月份逾5,000萬元個案劃分，當中啟德澐璟錄11宗逾5,000萬元成交，佔最多；何文田ST. GEORGE'S MANSIONS錄9宗居次席。

每月逾5000萬元的新盤成交量。（美聯提供）

若以月內最高成交金額排名計算，渣甸山皇第一個地下三複式單位，以約2.87億元售出；其次是鴨脷洲凱玥第3座一個中低層B室單位，以約1.83億元售出。

1月平均每宗一手金額升至約1600萬

正因1月份逾5,000萬元一手個案表現突出，帶動同期整體一手成交金額達80.8億元，以月內503宗一手成交量計算，即1月平均每宗一手成交金額錄約1,605萬元，比起去年12月平均約1,447萬元按月升約11%，並創十一個月新高。