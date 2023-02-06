周末一手錄59宗　海茵莊園賣30伙單日沽9伙　ONE INNOVALE沽19伙

2月首個周末未有大型新盤推售，市場以銷售貨尾為主，周末（4、5日）兩天合共錄得約59宗成交，較對上一周的39宗，上升20宗或51%。其中，恒地ONE INNOVALE–Cabanna周末連沽19伙，套現近9,000萬，另維港滙系列周末沽5伙，共套現1.02億元。

其中，九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園周日 （5日）發售30伙，折實入場費由513萬元起，消息指，項目單日售出9伙，套現5,510.6萬元，涉及單位實用面積為203至406平方呎，屬開放式至兩房間隔，成交價由440萬元至827.6萬元。 當中，最貴一伙為第二座16樓A8室，實用面積406平方呎，成交價為827.6萬元，呎價為20,385元。

是次發展商新增360天及720天「先住後付」付款計劃，不過採用720天「先住後付」的買家購入單位須按價單定價加2%。

粉嶺ONE INNOVALE 3期連沽19伙 套現近9000萬

另外，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE–Cabanna過去周末累沽出19伙，合共套現約8,998.97萬元。涉及單位實用面積為308至367平方呎，屬一房至兩房間隔，成交價由446.02萬元至525.17萬元。 當中，最貴一伙為D座2樓2室，實用面積367平方呎，以525.17萬元沽出，呎價14,310元。

何文田天鑄近9000萬沽四房 維港滙系列周末沽5伙

另外， 市場上亦不乏大額成交， 當中新地（0016）旗下何文田豪宅天鑄第2期以8,609.88萬元招標沽出一伙，屬1座17樓A室，實用面積2,019平方呎，四房連雙套間隔，呎價約42,644元。

由嘉里建設（0683）旗下筆架山龍駒道豪宅緹山以7,029.8萬元沽出一伙，呎價約41,376元，涉及單位屬第2座2樓B室，實用面積為1,699平方呎，三房三套房間隔，並連同一個車位沽出。

至於，由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍維港滙系列周末亦累沽出5伙，套現共1.02億元。