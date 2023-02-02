海茵莊園推先住後付計劃　成交期720日　睿峰周日標售38伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園落實於周日 （5日）發售30伙，戶型涵蓋一至兩房單位，當中一房佔16伙，兩房佔14伙，分布於第一及第二座。同時日更新第一至五號價單，推出360天及720天「先住後付」付款計劃。不過，如果選用720天先住後付付款計劃的買家，需要照售價加 2%。

上述兩款「先住後付」付款計劃的買家，需要在於簽署臨時合約的日期後30日內方繳付不少於成交金額之10%，在許可佔用期亦不需繳付許可費用，但則需要須負責相關管理費、地租及差餉。

九龍建業將軍澳海茵莊園，去年底已經入伙。

睿峰周日招標38伙 最細224呎屬開放式

另外，長沙灣睿峰亦於周日 （5日）以招標方式推出38伙，招標期至今年7月31日止，每日招標。當中以西翼及單位為主，涉及26伙，其餘為東翼的單位，實用面積由224至639平方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔。

另外，發展商亦更新價單，將原有12伙價單形式出售的單位，改為以招標推出，涉及開放式至兩房。當中最細一伙為東翼12樓D室，實用面積224平方呎，屬開放式間隔。

據地建會於2019年向會員發出指引的，規定招標單位須為實用面積753平方呎以上的三房戶型，其餘戶型不可招標出售。睿峰發展商鼎珮集團，並非該會會員。