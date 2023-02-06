仲量聯行：今年豪宅跌價10%　曾煥平指豪宅地不再是「天之驕子」

雖然今日（6日）香港與內地全面通關，不過有代理看淡豪宅市場走勢。仲量聯行發佈《香港住宅銷售市場綜述》指，受到豪宅銷情放緩、融資成本增加及回本期延長的三大因素影響下，發展商對豪宅地皮的競投意欲較以往冷卻，轉而更傾向競投中小型住宅地皮。該行更指豪宅地皮不再是「天之驕子」，料年內豪宅樓價下跌5至10%。



該行指，自去年底起，發展商的投地態度已趨向更保守，多幅政府地皮以低於或接近市場估值下限售出。政府於2022年初以每方呎樓價62,352元售出淺水灣豪宅用地，創下政府賣地歷年新高後，但今年初招標的赤柱豪宅地，最終因入標價未達到政府所定的底價而收回，兩者形成強烈對比。

仲量聯行指，豪宅市場銷情放緩，回本期將較以往更長，發展商需要承擔更高的投資成本及風險。

購入豪宅地至落成、推售 平均需時六年

仲量聯行香港主席曾煥平表示，豪宅地皮不再是「天之驕子」，豪宅市場氣氛偏軟，發展商在中小型住宅用地與低密度豪宅用地之間，傾向收購中小型住宅地皮。有別於中小型住宅項目，大部分豪宅項目由購入地皮至落成及推售，平均需時六年，中小型住宅項目最快可以在2年後預售，而資金亦須待落成後才會開始回籠。目前豪宅市場銷情放緩，回本期將較以往更長，發展商需要承擔更高的投資成本及風險。

仲量聯行曾煥平指，豪宅地皮不再是「天之驕子」，發展商傾向收購中小型住宅地皮。龔嘉盛攝

新供應量顯著增加拖累豪宅受壓

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰則表示，2022年利率顯著上調，並預料銀行將進一步加息，發展項目的融資成本正顯著上漲；加上，參考近年落成的豪宅項目銷情，一般須待多年時間才能取得合理的高銷售率，變相拖長投資回籠期。

李遠峰補充，以半山波老道21號21 BORRETT ROAD為例，於2022年，115個單位中僅沽出6個單位，而於2021年，則共售出28個單位。他又預計豪宅單位的新供應量顯著增加或將令豪宅價格受壓。2022年首11個月，E類單位（1,722平方呎或以上） 落成量為513個單位，較2021年同類型單位落成量高出3倍。連同融資成本高昂的因素，豪宅項目的預期利潤率將下降。

內地買家對港豪宅意欲恐進一步削弱

豪宅樓價下跌預期亦削弱發展商的投地信心。該行研究部執行董事黃志輝表示，本港豪宅市場已有多年由非本地人的需求所支持及推動樓價增長。然而，中國內地經濟仍面臨許多不利條件的影響。考慮到在境外市場投資的困難及障礙，內地買家對購買香港豪宅的意欲恐將進一步削弱，甚至增加拋售壓力。他預料今年香港豪宅資本值將下跌5至10%。