全面通關｜藥妝店積極搶舖　連鎖化妝品70萬租旺角商場地舖

香港與內地周一（6日）正式全面通關，核心區陸續出現化妝品店、藥房的租務個案。有代理指，資深舖位投資者黎永滔及大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻共同持有的旺角MPM商場地舖，近日以每月約70萬元租出，為近年區內較大額的租務個案，新租戶料為本地連鎖化妝品店，有傳為莎莎。

上述舖位為旺角MPM商場一個面向大型商場朗豪坊的地舖，面積約2,600平方呎，每月租金約70萬元，呎租約269元。舖位現由短租戶「大MALL王」租用作生活百貨特賣場，市傳短租租金約25萬元。

原業主為黎永滔、梁紹鴻 2005年近4億買入商場

據悉，上述舖位在2011年曾由美國服裝零售商GAP以每月300萬元租用，涉及地舖、1樓及2樓，涉及約1.5萬平方呎，不過在2016年撤走後，舖位改由卓悅以每月160萬元租用地舖及1樓。

旺角MPM商場前身為新文華戲院，早在2005年年由投資者黎永滔夥拍梁紹鴻以3.98億元購入，及後改造成為MPM商場，總樓面面積約3.6萬平方呎。由於商場面向大型商場朗豪坊，亦鄰近港鐵站，周邊人流暢旺。

資深舖位投資者黎永滔。（廖雁雄攝）

藥房20萬長租重慶大廈地舖 租金累挫逾80%

此外，尖沙咀亦錄得藥房進駐個案，區內彌敦道36至44號重慶大廈地下2A號舖，面積約1,000平方呎，位於重慶大廈的正門入口，新近由藥房以每月20萬元長租，成交呎租約200元。

據悉，該舖位疫情前同樣由藥房租用，當時月租約40萬元，不過在過去疫情約三年期間，舖位一直處於交吉狀況。值得留意，舖位在2014年亦由藥房租用，當時月租更高達105萬元。