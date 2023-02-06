全面通關｜中原：1月工商舖買賣金額逾40億　按月大升35%

香港今日起（6日）與內地全面通關，近月投資者入市取態亦轉趨積極。據中原（工商舖）資料，今年1月份共錄得約215宗工商舖買賣個案，涉及總金額約40.83億元；總成交金額按月遞增約35%，其中商廈及舖位成交金額分別上升近70%及50%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，1月份工商舖市場暫錄得約215宗工商舖買賣成交個案，對比2022年12月約230宗有輕微下跌，相信是由於今年農曆年假較以往早，減慢買家入市步伐。不過總成交金額走勢凌厲，1月份總成交金額錄得約40.83億元，對比去年12月大幅增加約35%，主要因月內錄得多宗大手成交，反映通關消息刺激市場氣氛明顯回暖，資金隨之流向具升值潛力的工商舖物業，尤其是商廈。

上月商舖買賣金額達21億 急升近50%

細分各範疇，商廈物業走勢最佳，價量齊升。1月份錄得約40宗買賣個案，總成交金額約9.01億元，比去年12月分別上升約66.6%及約62.3%，同期跌幅則持續，分別下跌約14.8%及約45.7%。從商廈市況持續改善看來，證明歷經社會運動及新冠疫情洗禮，商廈價格正觸底回升。

至於商舖買賣則錄得57宗，較12月份的71宗回落約19.7%，金額亦錄得約21.40億元，按月急升約49.7%。工廈市場則較平穩，1月共錄得約118宗成交，對比12月減少約接近一成半；而成交金額則大致相若。