麗豪航天城酒店開幕　提供1200間房　設登山導覽團、冥想活動

中港兩地全面通關，富豪國際酒店（0078）旗下麗豪航天城酒店趁今日（7日）正式開幕，為麗豪酒店（Regala Hotels）品牌首間酒店，位於香港國際機場新落成的SKYCITY航天城，提供1,208間客房，其中90間為套房，另設3間特色餐廳、一間豪華宴會廳和兩間會議廳。

項目設有天際平台，飽覽大嶼山景致，另設有天際健身區、天際跑步徑、有機農場、酒吧等設施。另外，酒店鼓勵健康和諧的生活方式，故提供室外游泳池、自駕遊計劃、登山導覽團，以及瑜伽和冥想活動。

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麗豪航天城酒店毗鄰香港國際機場，可乘搭機場快線或酒店免費穿梭巴士抵達；項目亦連接亞洲國際博覽館及零售餐飲娛樂商業區11SKIES，經行人天橋步行前往只需兩分鐘。酒店距離港珠澳大橋和屯門至赤鱲角連接路僅數分鐘車程。

預訂豪華套房可獲餐飲消費額回贈

富豪國際酒店指，為慶祝酒店正式開幕，於2023年3月31日前透過麗豪航天城酒店官方網站預訂住宿計劃，均可享額外92折。同時，由即日起至2023年2月28日，透過酒店官方網站預訂豪華套房（每晚2,500元），即可享用與房價相同的餐飲消費額回贈。