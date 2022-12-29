20億收購新蒲崗酒店　鄧灝康：宏安擔任資產管理人、分佔經營溢利

宏安地産（1243）夥拍美國私募基金Angelo, Gordon & Co, L.P.（下稱AG），向新世界發展（0017）收購九龍貝爾特酒店的全部權益，作價爲20億元，創疫後最大額酒店成交。宏安地產指，預期該集團將獲委任為物業資產管理人，為宏安集團及宏安地產集團帶來額外資產管理費，及分佔合資企業集團之經營溢利。

是次交易通過宏安地產兩家間接全資附屬公司和AG合資企業夥伴組成的合資企業收購該物業。AG合資企業夥伴由兩家有限合夥企業組成，其普通合夥人由AG管理。收購完成後，宏安地產將持有該物業的35%權益，其餘65%權益由AG持有。

宏安佔35%權益 AG佔65%

宏安地產執行董事兼行政總裁鄧灝康表示，九龍貝爾特酒店位於新蒲崗，為集團首個款待服務項目，新蒲崗是香港時尚及新興地區之一。集團與AG的第二次合作證明宏安地產輕資産業務模式的成功。

酒店將進行翻新、重塑品牌

他又指，是次合作是一個很好的機遇，讓宏安地產發揮其在物業投資和資産管理方面的知識及專長，同時可創造持續的管理費收入，並可分享物業的經營利潤。展望未來，宏安地產將繼續與經驗豐富的投資者合作，以擴展其資產管理業務，進一步拓展物業投資組合，提升股東回報。

鄧灝康補充指，該物業位於東九龍新浦崗與啓德之間，可方便步行至鑽石山及啟德港鐵站，地理位置優越。得益於卓越的交通網絡和便捷的社區設施，預期該物業於2024年於市場投放時，將對用家極具吸引力。

九龍貝爾特酒店位於六合街19號，連同興建於上蓋的酒店項目，現稱爲「香港九龍貝爾特酒店」。酒店大樓擁有695間客房，總樓面面積約285,000平方呎。該物業的地盤面積約23,800平方尺，宏安地產和AG計劃對該物業進行翻新和重塑品牌。