全面通關｜日資松本清開第6間分店　近100萬租旺角雅蘭中心複式舖

日本去年10月開關，短短三個月有近27萬港人「返鄉下」消費，不過日資品牌未有減慢攻港步伐。日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」近日再下一城，選擇於旺角設新據點，承租恒隆（0101）雅蘭中心地下連一樓複式巨舖，市傳每月租金近100萬元，為旺角區近年罕有大額租務成交。



料為松本清在港第6間分店

據代理消息透露，上述舖位為雅蘭中心地舖及1樓部分，面向另一大型商場朗豪坊，總面積約6,000平方呎，舖位最新由松本清預租，將開設品牌在港的第六間分店，市傳每月租金高達100萬元，呎租料約125元。

去年租銅鑼灣恒隆中心複式舖作旗艦店

松本清於2022年5月才正式攻港，當時於觀塘apm商場開設首間分店，同年11月在港的分店數目已激增至5間，分店分布在沙田新城市廣場、屯門市廣場等商場舖，另有落戶核心區街舖，如尖沙咀金巴利道26號地舖，以及作為旗艦店、同屬恒隆旗下的銅鑼灣百德新街恒隆中心地下複式舖位，佔地逾8,500平方呎。

恒隆旗下商場近年密密吸納日本品牌落戶，去年8月恒隆副董事（香港業務總監）劉靜雅接受訪問時曾表示，個別日本連鎖品牌進駐旗下商場後，商場人流及營業額有所增加，而松本清租用的銅鑼灣恒隆中心複式舖更為「日本以外最大的旗艦店」。

莎莎短期遷出 搬至鄰近文華MPM商場地舖

至於是次最新由松本清承租的雅蘭中心地舖及1樓部分，原租戶為本地連鎖化妝品店莎莎，預計未來兩至三個月內遷出，並搬至同一街道、距離不足20米的旺角文華MPM商場地舖，新月租約70萬元。據悉，莎莎自2009年起已經租用該地舖部分，在2018年擴充舖面，租下原屬時裝店Collect Point的一樓樓面。

除松本清外，另一日資連鎖雜貨店DON DON DONKI 近期亦擬擴充，有傳承租鑽石山荷里活廣場1樓舖位，開設其第10間分店，市傳月租120萬元。不過，不少網上意見指，隨著日本已開關，不少港人前往當地旅遊消費，加上相關日資品牌已在港設有多家分店，故對於開分店的反應熱度已較以往大減。