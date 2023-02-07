美聯20多歲「富二代」經紀入市　擲8200萬買凱施餅店漢口道地舖

去年先後捲入欠薪及欠租風波的本地連鎖品牌凱施餅店，今年1月中以8,200萬元沽出尖沙咀漢口道自用多年的地舖，承接的新買家身份曝光，為美聯一名姓楊、於啟德分行工作的前線代理。據了解，該名代理為「富二代」，家族從事鐘錶行業。



年僅20多歲與家人投資

《香港01》致電查詢，該名楊姓代理買家確認買入舖位，惟表示不便接受訪問。據了解，他是次買舖主要是與家人一起投資，看好通關後的舖市。此名楊姓代理現於美聯擔任物業顧問，屬新入職的職級，屬啟德分行，估計主攻一手新盤銷售。另有消息透露，此楊姓前線代理年僅約20多歲，相當年輕。

上述成交舖位為尖沙咀漢口道53號地下及閣樓，地舖面積約1,000平方呎，閣樓約800平方呎，合共約1,800平方呎，舖位鄰近主要街道海防道，以成交價8,200萬元計，呎價約4.55萬元。

上述「富二代」代理是次以個人名義入市，由於上述舖位屬住宅契，因此以個人名義入市僅需要支付樓價4.25%稅項，即涉約348.5萬元。假若以公司名義買入屬於住宅契的物業，所需稅率將高達樓價30%，稅款即時大增至2,460萬元。

舖位屬住宅契 個人名義入市慳稅逾2000萬

上述舖位原由環美置業有限公司（TRANS-WORLD PROPERTIES LIMITED）持有，公司董事包括凱施餅店老闆蕭偉堅及妻子元雪全。資料顯示，舖位早於2004年以4,800萬元買入，及後一直自用至近期才沽出，十九年間帳面獲利約3,400萬元或約71%。

不過，資料顯示，原業主在2022年9月17日曾向兩家財務機構作二按，及後在同月20日再向另外兩家財務機構再作二按，當中一筆貸款涉及413.48萬元。