日出康城LP10更新54伙價單　削1%折扣　折實入場897萬起

由南豐及港鐵（066）合作的日出康城第十期LP10，已屆現樓。項目今日（8日）更新第1至6號價單，涉及54伙。新價單取消原有的3種付款辦法，但新增120天成交期付款辦法，及360長成交期付款辦法。由早前提供最高折扣19.5%， 削減1%至最多18.5%折扣。

兩房折實最平897萬起

更新價單的54伙中，包括38伙標準單位，涵蓋兩房至四房戶，包括4個兩房、14個三房，以及20個四房戶，實用面積由553至1,526平方呎，價單售價由1,100.6萬至3,622.1萬元，價單呎價由19,902元至25,077元。扣除最多18.5%折扣優惠後，折實售價由897萬至2,952.1萬元，折實呎價由16,221元至20,438元。

日出康城第十期LP10更新價單，削減1%折扣。

其餘16伙為特式單位，同樣涵蓋兩房至四房，包括兩個兩房單位、12個三房，以及兩個四房戶，實用面積472至1,459平方呎，價單售價由1,122.7萬至3,503.5萬元，價單呎價由22,743元至26,231元，扣除最多18.5%折扣後，折實售價由915.1萬至2,855.4萬元，折實呎價約18,536元至21,379元。上述54伙涉及總額約11.1億元。

集團又邀請兩間大學的學生到項目實地考察，由集團工程部助理總經理謝子亮向學生講解多項低碳低耗能配置，包括廚餘轉化系統、智能空調裝置等。