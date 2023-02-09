會德豐KOKO ROSSO下周開價　首批最少80伙　大部分定價低於1000萬

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO醞釀推出，發展商（9日）公布，最快日內上載KOKO ROSSO的樓書、下周開價，首批最少80伙，大部分定價低於1,000萬元，又透露將與銀行商討提供針對上車或內地專才的按揭服務。項目將設有3個示範單位。



會德豐地產常務董事黃光耀指，KOKO ROSSO涉及392伙，最快日內上載樓書、下周開放3個示範單位予傳媒參觀，示範單位包括一及兩房戶型。他又表示，最快下周公布首張價單，首批不少於兩成單位、即約80伙，將涵蓋一至兩房戶型，大部分單位定價低於1,000萬元。

他續指，KOKO ROSSO主打一至兩房單位，全數單位實用面積低於500平方呎，針對年輕上車、首置客等。當中一房最細面積300平方呎；兩房連開放式廚房最細面積424平方呎；兩房梗廚則由467平方呎起。

擬提供針對上車客、內地專才按揭服務

KOKO ROSSO自上周公布命名以來，黃光耀續指不乏九龍東、港島東及新界東客人查詢，亦錄得約一成內地客人查詢。此外，集團將與銀行商討，提供針對上車客或內地專才的按揭服務。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，項目提供一至兩房戶型，標準單位實用面積由300至497平方呎。標準戶設3種戶型，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房、以及兩房梗廚，另提供特色戶，實用面積由268至988平方呎。

配套方面，會德豐地產經理（市務）吳家寶表示，項目設有逾7.2萬平方呎的住客會所。