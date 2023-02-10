超級豪宅｜山頂馬己仙峽道地傳43億沽　每呎地價10萬

中港兩地通關後，山頂超級豪宅錄得矚目地皮成交個案。市場消息透露，由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有的馬己仙峽道30至38號地皮，市傳獲本地財團洽購至尾聲，市傳作價逾43億元，每呎樓面地價約10萬元。

上述地皮享有維港景觀，地盤面積約66,650平方呎，可重建4至5間獨立屋，總樓面約43,322平方呎。

2019年中曾放售 叫價50億至60億

該項目現時為金馬倫大廈，早於1951年建成，樓高3層，設有三類戶型，面積約1,800至2,300平方呎。據了解，上述項目早於2019年中委託測量師行放售，當時叫價高達50億至60億元，惟過去數年受疫情影響，物業被迫收回。

山頂馬己仙峽道30至38號地皮，現為1951年建成的金馬倫大廈。（網上圖片）

地皮位置曾為日軍「忠靈塔」

據悉，金馬倫大廈所在位置，於二戰期間，日軍曾於該地建造「忠靈塔」，紀念戰死日本官兵，該塔原打算建至80米高，並於1942年動土，數年後日本戰敗投降，英軍於1947年將之炸毁，而其基座並沒有被炸毁，隨後數年後獲財團在基座上面建成住宅。

陸佑為20世紀初華人企業「四大天王」

「錫礦大王」陸佑為著名的實業家、金融家、慈善家，早於1917年逝世，在20世紀初始，在東南亞華人企業中享有「四大天王」的美譽，與「萬金油大王」胡文虎等齊名。陸佑早年開發錫礦、橡膠、椰子、咖啡、水泥等工業，事業遍佈星馬各地。

另有資料顯示，陸佑是香港大學早期發展史上的重要人物，他為醫科生和工科生設立獎學金。現時大學校園內的陸佑堂就是以他而命名。