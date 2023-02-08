漾日居複式戶被瘋狂抵押23次　終淪銀主盤4900萬低市價沽｜多相

近一年銀主盤數量於高位徘徊，九龍站漾日居一伙高層複式單位，在一年多時間內被瘋狂抵押予財仔多達23次，近期淪為銀主盤，放盤兩周即以約4,900萬元沽出，略低市價約5%。



罕有複式戶 放盤兩周吸超過20組客參觀

據區內代理指，成交單位為漾日居6座高層複式單位，實用面積1,644平方呎，採四房間隔，連約900平方呎平台。

據悉，該單位在兩周前推出放盤，銀主叫價5,000萬元，由於單位屬屋苑罕有內置樓梯連貫上下層的特色戶，故過去兩周錄得超過20組買家參觀，最終成功以約4,900萬元沽出，成交呎價約29,805元，略低市價5%。代理指，上述單位在樓市高峰期，市值達逾6,000萬元。

↓↓漾日居成交單位↓↓

+ 2

近年至少23次抵押貨款 曾單筆借200萬

從代理放盤相片，上述單位附有不俗裝修，連部分傢具，單位主要望向九龍站各屋苑，同時也享部分海景。

原業主早於2002年以910萬元買入上述單位，以最新成交價計算，二十年間帳面升值約3,990萬元或約4.4倍。資料顯示，上述單位在2020年10月至2022年1月期間，被抵押約23次向不同財務公司借貸，每次貸款金額30萬至200萬元不等。

上月中，漾日居亦錄得一宗同類銀主成交，該2座中層F室，面積794平方呎，三房間隔，單位近九年來不斷被業主抵押向銀行、財仔借貸，累積多達18次，終淪為銀主盤，上月中以約1,630萬元沽出，呎價約2.05萬元。