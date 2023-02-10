中原：十大屋苑周末睇樓量562組　近10個月最旺

中港兩地全面通關，傳統屋苑睇樓量回升。中原地產指，十大屋苑本周末錄得562組睇樓預約，創近10個月以來最旺，按周再升5.6%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關效應下，農曆新年長假過後，購買力於本月全面回歸市場，樓市小陽春持續。近期利好消息增多，買家入市意欲增強，積極睇樓覓心水盤，樓市氣氛熱鬧。

陳永傑：料人才政策帶動租金全年漲10%

他續指，國家出入境管理局新近宣布，大灣區九個城市實施港澳往來簽注政策，六類人才可五年來無限次來港，最長可逗留30日，預計將衍生大量住屋需求，相信租務市場率先受惠，料租金將推高3%至5%。若配合經濟復甦，料租金全年可漲10%。

中原陳永傑。（張浩維攝）

嘉湖山莊預約睇樓量增20%

預約睇樓量最多的屋苑為天水圍嘉湖山莊，本周末預約睇樓量按周增加20%至120組，屬去年7月後高位。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月累錄約12宗買賣，睇樓氣氛節節上升，目前每呎實用叫價約11,500元，按周亦升4.5%。

至於荔枝角美孚新邨及藍田麗港城，本周預約睇樓量分別為80組及70組，分別按周升6.7%及7.7%。