去年私樓落成量2.11萬伙、已售出68%　一房、兩房佔比近七成

屋宇署資料顯示，2022年私人住宅落成量合共錄21,168伙，較2021年14,386伙高出約47.1%，並佔差估署全年預測22,851伙約93%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，去年落成量數字雖然高企，但當中不少單位早已售出，截至今年2月7日為止，去年落成21,168伙中，當中已售出約14,412個單位，即售出單位佔約68%。

新界區落成單位售出率75.7%

若以新界與市區劃分，去年新界區共有13,011個私人住宅單位落成，當中已售出約9,854個單位，售出率達75.7%；至於港島及九龍方面，去年合共有8,157個單位落成，當中售出約4,558伙，售出約55.9%。

已售單位一房、兩房各佔30%及37%

2022年落成並已售出的的14,412個單位中，若以間隔劃分，兩房單位售出最多，錄5,353伙（佔約37.1%）；當中以大圍柏傲莊II佔最多，其次是天水圍WETLAND SEASONS BAY 第1期、康城LP10、啟德維港1號及黃竹坑晉環，單以上述5個項目，兩房單位合共售出近2,300伙，佔超過4成。

其次是一房單位，售出4,397伙（佔約30.5%）；三房或以上單位售出3,172伙（佔約22%）；餘下為開放式單位，錄1,490伙（佔約10.3%）。