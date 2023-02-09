1月三大辣招稅收入大跌40%　BSD宗數創3個月新低

中港兩地上月開始分階段恢復通關，惟反映非本地買家入市的買家印花稅（BSD），其宗數仍然低位徘徊。據稅務局最新資料，三項住宅「辣招稅」中，反映公司客及境外買家入市的BSD相關買賣，涉及34宗，按月少一宗，創三個月新低，按年計則大跌70.9%，涉及金額為9,270萬元，較12月跌58.2%，按年跌56.1%。

劉嘉輝：料內地購買力將釋放

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，雖然今年初中港兩地已實施首階段通關，但來港置業的情況相信仍需一段時間才能反映。隨着2月6日起中港兩地正式全面通關，兩地人流、資金流將進一步「復常」，他相信近年被壓抑的內地買家來港置業購買力將會釋放，而今年BSD個案有望回升。

1月份買家印花稅（BSD）錄34宗，按月少一宗。（美聯資料）

至於反映投資者入市的15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），1月份錄108宗相關買賣，按月微升約3.8%，期內稅款約2.365億元，按月回落約28.7%。兩項數字分別按年減少63.3%及52.8%。

三大辣招稅收入3.34億 按月挫40%

反映短炒的額外印花稅（SSD）個案則錄按月上升，1月錄15宗相關成交，按月增加9宗或1.5倍，涉及稅項約510萬元，按月升21.4%。而對比去年同期，兩項數字分別下跌40%及66.7%。

綜合2023年1月三大涉及住宅「辣招稅」的成交個案合共157宗，較12月份的145宗回升8.3%，期內「辣招稅」稅款收入約3.343億元，按月大跌40.1%。而對比去年同期，兩項數字則大幅下挫64%及54.1%。