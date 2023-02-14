康城最大｜LP10 複式戶曝光　中空大廳樓底6米高　浴室成打卡位

將軍澳大型現樓新盤部署新一輪銷售。由南豐及港鐵（066）合作的日出康城第十期LP10，將於本周六（18日）展開新一輪銷售，發售54伙，折實售價由897萬元起。發展商今日開放一伙現樓示範單位，為近4,000平方呎的複式「巨無霸」。



周六賣54伙 入場費897萬起

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，LP10已上載新一張銷售安排，將於周六發售54伙，該批單位實用面積由472至1,526平方呎，戶型涵蓋兩房至四房單位，包括6個兩房單位、26個三房單位，以及22個四房單位。

該批單位價單定價由1,100.6萬至至3,622.1萬元，價單呎價19,902至26,231元，扣除最高18.5%優惠後，折實售價由897萬至2,952.1萬元，折實呎價約16,221至21,379元。許謙讓又指，LP10至今合共累積售出784伙，佔整個期數住宅單位約88%。

↓↓LP10 2座複式巨無霸↓↓

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五房間隔 1500呎天台連私人游池

發展商今日開放一伙現樓頂層複式單位予傳媒參觀，為2座58樓及59樓A室，實用面積3,906平方呎，採五房間隔，另設1,591平方呎天台，連私人游泳池，為日出康城至今最大的分層單位。

客廳中空設計 樓底逾6米高

單位的客廳以中空設計，營造高樓底感覺，樓底高逾6米。同層有3個套房均設有大型窗戶，同樣外望無遮擋海景。至於主人房的浴室設有浴缸，外望同為180度海景，尤如酒店的「打卡位」。

參考日出康城區內對上一個「巨無霸」單位、為同系的LP6 1座66樓A室，實用面積達2,555平方呎，成交價約5,708萬元，創區內分層戶新高紀錄，成交呎價22,341元。是次LP10單位面積再大逾1,300平方呎。

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