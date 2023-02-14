路勁屯門管翠路項目擬下季推出　涉約700伙

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環已屆現樓。路勁地產集團銷售及市場推廣副總監陳健聰今（14日）表示， 項目自去年第四季交樓至今，約有八成買家成功收樓。項目累沽出629伙，佔可出售單位約八成，套現約138億元，平均售價2,200萬元。至於商場方面，目前正積極與港鐵討論開幕時間。

陳健聰指，自農曆新年後，晉環錄得3伙四房海景戶成交，參觀人流亦較通關前多約一倍，他預料市場上的不利因素已淡化，未來樓價平穩向上。

推盤步伐方面，陳健聰表示，集團位於屯門管翠路項目已申請預售樓花，最快今年第二季登場。項目提供約700伙，設分層住宅單位及逾10幢洋房。其中，分層住宅涵蓋開放式至四房間隔、洋房單位最大為五房間隔，預計關鍵日期為2024年中。

就增加土地儲備方面，陳健聰表示，官地、港鐵項目、市區重建等不同途徑集團亦會研究，會視乎當時市場氣氛決定，維持一年成功投得一個發展項目的目標。

對於近日有多幅土地出現流標，他指，每幅土地存在不同的流標因素。以小蠔灣為例，投標條件與過往有別，相應的「計法」亦有不同。至於在賣地招標中加入國安法條款，陳健聰認為，集團一向正當做生意，並根據香港法例行事，不擔心以上條款會對集團會造成任何影響。