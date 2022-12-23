「大劉」舊愛呂麗君20萬租SHOUSON PEAK洋房　去年啃辣稅買晉環

據市場消息指，華人置業（0127）大股東「大劉」劉鑾雄昔日「紅顏知己」呂麗君（現改名為呂姵霖），以月租20萬元租入南區壽臣山SHOUSON PEAK洋房。



據資料顯示， 該洋房實用面積2,957平方呎，屬三房間隔，連640平方呎平台及539平方呎花園，單位以月租20萬元租出，呎租約68元，租約為期27個月、至2025年2月底。據知，租客以呂姵霖登記，與「大劉」昔日「紅顏知己」呂麗君現名相同，料屬同一人。

據知，業主於2011年以約2.05億元購入上述物業，以目前租金水平計算，洋房租金貼近市價，租金回報率不足1.2厘。

SHOUSON PEAK提供31幢洋房，於2012年落成。(網上圖片)

去年啃1058萬辣稅買兩伙晉環

呂姵霖近年不時涉足物業投資市場， 去年不惜支付逾千萬的雙倍印花稅入市，包括豪擲7,055.2萬元購入黃竹坑站晉環兩伙三房， 當時作價分別為3,518.8萬及3,536.4萬元，呎價同約3.8萬元。兩伙均需支付樓價15%的雙倍印花稅，單計稅款已涉約1,058萬元。另外，她在2018年以1.3億沽出甲廈力寶中心高層單位，不足兩年轉手帳面賺逾半億。

壽臣山SHOUSON PEAK向來為名人聚居地，如前地監局主席陳韻雲、歌手陳奕迅等也是業主。其中，陳奕迅的妻子徐濠縈在2013年12月以逾2.312億元購入SHOUSON PEAK的19D號洋房。

何文田KADOORIA頂層複式19萬租出

市場亦錄其他大額租務成交，當中筲箕灣香島為5座中層B室，實用面積約為1,055平方呎，三房套房連儲物房間隔，以月租3.8萬元租出，呎租約為36元。該業主於2017年12月以約2,498.5萬元購入，以目前租金水平計算，租金回報約為1.8厘。

另外，何文田KADOORIA嘉道理道單號6及7樓頂層複式戶，屬四房間隔，實用面積3,162平方呎，連131平方呎平台，及1,588平方呎天台，以19萬元租出，呎租60元，以月租計屬屋苑新高租金個案。 業主於2019年以約1.94億元購入，租金回報約1.2厘。