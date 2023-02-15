小巴大王馬亞木1.1億沽藍田巨舖　大生生活超市接貨

「小巴大王」馬亞木近月連環沽貨，市場消息指，馬亞木新近再沽出藍田啟田大廈地舖，建築面積約1萬平方呎，成交1.1億元，呎價1.1萬元。舖目前由大生生活超市DS Groceries租用。

而買家為佳豐集團有限公司（Grand Forum Holdingd Limited），董事為張文生，其名下持有大生集團國際有限公司、即大生生活超市DS Groceries，不排除「轉租為買」，購入自用。

藍田啟田道51至67號啟田大廈。

參考資料，馬亞木於2009年透過人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED）以3.15億元購入上述啟田大廈一籃子舖位物業作收租之用，合共建築面積達2.87萬平方呎。場內主要租戶包括酒樓、超市、藥房及餐廳等，每月收租約80餘萬元。

年前，馬亞木以3.8億元放售上述一籃子物業，卻未獲單一買家承接，馬氏遂於去年8月份進行拆售。其中有地下15RP號舖位，面積約272平方呎，去年8月以約1,950萬元沽出，呎價約7.2萬元。

此外，去年底，馬亞木家族沽出西環皇后大道西443號業昌大廈地下03至6B號，亦是由大生生活超市相關人士購入，作價3,750萬元。