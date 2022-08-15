「小巴大王」馬亞木拆售藍田啟田大廈舖位　食肆舖成交呎價逾7萬

由「小巴大王」馬亞木持有的藍田啟田大廈一籃子舖位，新近推出拆售，其中一個地舖以1,950萬元沽出，呎價逾7萬元，成交呎價比近月核心區舖位高出一倍。

美聯旺舖高級區域營業董事張殷焌表示，上述舖位為啟田道51至67C號地下15RP號舖位，面積約272平方呎，成交價約1,950萬元，呎價約7.2萬元。舖位現由餐廳以每月約2萬元租用，回報率約1.2厘。翻查舖位成交個案，近月尖沙咀栢麗購物大道一個地舖連一樓物業，成交呎價亦僅約3.1萬元，即上址成交呎價較尖沙咀區高出一倍。

據悉，「小巴大王」馬亞木早前放售啟田大廈地下及低層地下，總面積約28,716平方呎，主要租戶包括酒樓、超市、藥房及餐廳等，每月租金收入約80.3萬元，意向價約3.8億元，回報率料約2.5厘。不過該一籃子物業未獲單一買家洽購，因而轉陣推出拆售。

馬亞木2009年3.15億買入收租

資料顯示，馬亞木於2009年透過人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED），以3.15億元購入上述一籃子舖位，過去一直用作收租用途。

事實上，馬亞木近月不時沽貨，如其家族持的旺角奶路臣街2L號樂園大廈地下2B號、及地下3至7號室，在今年7月份獲市建局以1.081億元買入，持貨二十一年，帳面勁賺9,530萬元，升幅超過7倍。