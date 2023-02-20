KOKO ROSSO 擬周五首輪賣156伙　夥美聯推按揭優惠

會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO，至今已公布兩張價單，合共156伙。會德豐地產常務董事黃光耀今（20日）表示，日內將公布KOKO ROSSO的銷售安排，最快本周五（24日）晚展開首輪銷售，料本周四截票，將為《財政預算案》公布後，首個開賣的全新盤。

黃光耀指，首輪料盡推首兩張價單、合共156伙，又指收票客源之中，半成客人欲購入兩伙或以上，故正考慮加入大手時段。KOKO ROSSO至今累計逾3,000票，超額認購18倍。

會德豐地產常務董事黃光耀（中）、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明（右二）、經絡按揭轉介營運總監張顥曦（右一）

項目又夥拍美聯物業及經絡按揭，為買家提供置業優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，首張價單所有單位折實售價低於1,000萬元，故買家可透過「新按保」方式，選用建期付款並承造最高九成按揭入市。

而該行又會為KOKO ROSSO的買家提供「高成數高回贈H按優惠」，按揭成最高九成，按息全期低至H+1.3%，上限低至P-2.5%（P=5.875%），即封頂息率低至3.375厘，現金回贈2.3%，年期最長30年，另特享高存息戶口。

首兩張價單合共156伙，包括39個一房（開放式廚房）、73個兩房（開放式廚房）及44個兩房（梗廚）單位。扣除最高12%折扣，1折實售價由554.5萬至987.8萬元，折實呎價17,158元至22,209元，折實平均呎價18,376元