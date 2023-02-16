KOKO ROSSO首批88伙　折實均價17973元　一房戶最平554萬起

兔年「頭炮盤」、會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO，今日（16日）公布首張價單，首批88伙，折實平均呎價17,973元，折實入場價由554.5萬元起。值得留意，是次KOKO ROSSO首批折實均價較兩年半前第一期KOKO HILLS的折實均價19,995元低約10%。會德豐地產常務董事黃光耀形容，定價屬「市區爆數價」，冀「撻着」樓市。



首批88伙 折實全數低於900萬

首批88個單位，實用面積由300至497平方呎，包括一房至兩房間隔。當中一房開放式廚房佔18伙、 兩房開放式廚房45伙、兩房梗廚佔25伙。

首批價單定價630.1萬至1,020.4萬元，價單呎價由19,495元至21,690元，平均價為20,423元。以最高折扣12%計，折實售價554.5萬至898萬元，折實呎價17,158元至19,090元。

入場單位為第6座3樓J室，實用面積300平方呎，一房連開放式廚房間隔，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元。

首張價88伙，折實售價全數低於900萬元，當中約72%低過800萬元。另外，此批價單所有一房戶折實價均低於600萬元。整批折實後市值約6.6億元。

黃光耀：定價屬「市區爆數價」 冀「撻着」樓市

會德豐地產常務董事黃光耀形容，首批定價為「市區爆數價」，本周六起接受預訂登記，及對外開放示範單位，目標本月底前推售。

他續指，參考該批價單的樓層、座向，希望可「撻着」樓市，今批價單較第一期首張價單約有一成折讓，料可吸引年輕人、小家庭或首置客置業。他又形容目前定價屬於「吸引水平」，預告日後會約有逾一成的加價空間。

後市方面，他形容疫情剛剛過去，市場需要一個短暫時間復甦，預期今年上半年會求量，料樓價下半年會有輕微上升，今年整體樓價會有5％至8%升幅。

KOKO ROSSO由兩座大廈組成，為第6及第7座，涉及單位392伙。

35歲以下或首置人士可獲12%折扣

發展商同時為買家準備四種付款計劃，當中包括「120天現金付款計劃」、「首置菁英180天現金優惠付款計劃」、「輕鬆靈活360天現金優惠付款計劃」，以及「建築期付款計劃」。

當中，「首置菁英180天現金優惠付款計劃」特別為35歲以下或首次置業買家而設，最多亦可獲12%折扣優惠。

KOKO HILLS 2020年首批均價近2萬

參考同區新盤，項目第一期KOKO HILLS於2020年7月公布首張價單，涉及83伙，折實平均呎價為19,995元，一房單位折實入場價為787.2萬元。

至於保利置業（0119）油塘高超道朗譽，2022年11月的首張價單128伙，折實平均呎價17,938元，與KOKO ROSSO相若，不過項目設開放式戶，故折實入場價413.95萬元較平。

首批均價與朗譽、蔚藍東岸相若

至於五礦地產旗下油塘蔚藍東岸，2020年11月首批138伙，折實平均實呎17,688元，開放式戶折實售價489.53萬元起。

↓↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓↓

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第3A期KOKO ROSSO由兩座大廈組成，為第6及第7座，涉及單位392伙，標準單位涵蓋3種戶型，實用面積由300至497平方呎，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房、以及兩房梗廚；另提供少量特色戶，實用面積由268至988平方呎，當中包括兩伙三房天際特色單位。預計關鍵日期為2024年6月30日。