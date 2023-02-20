KOKO ROSSO加推68伙　折實售577.4萬起　均價較首批高5%

會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO周日晚加推68伙，折實平均呎價18,908元，較首批17,973元高約5.2%，折實售價由577萬元起，料短期公布銷售安排。



KOKO ROSSO周六（18日）起對外開放展銷廳及示範單位，兩日累錄約一萬人次參觀。消息指，項目過去兩日累收逾2,500個認購登記，以首兩張價單合共156伙計，超額約15倍。

KOKO ROSSO展銷廳，周末人流不絕。

第二張價單 近半數單位低於800萬

是次價單2號，涉及68伙，全數位於第6座，屬一房及兩房戶，實用面積268至497平方呎，價單定價由656.1萬至1,122.5萬元，價單呎價19,855元至25,235元，扣除最高12%折扣後，折實售價由577.4萬至987.8萬元，折實呎價17,473元至22,209元。整批單位折實平均呎價為18,908元。

以折實金額計，是次有17個、即25%單位低於600萬元，有32個、47%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

入場單位為第6座15樓J單位，一房連開放式廚房，實用面積300平方呎，如選用「120天現金優惠付款計劃」，扣除各項折扣後，折實售價577.4萬元，折實呎價19,247元。

↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓

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首兩批單位折實平均呎價18376元

至於首兩張價單合共有156伙，包括39個一房開放式廚房單位、73個兩房開放式廚房單位及44個豕房梗廚單位。

扣除最高12%折扣優惠，156伙折實售價由554.5萬至987.8萬元，折實呎價17,158元至22,209元，折實平均呎價18,376元。預計兩張價單156伙可套現約13.48億元（售價計）或11.87億元（折實價計）。