賣地計劃｜新財年東涌6項目登場　首見官地撥樓面作青年宿舍

發展局今日公布新財政年度（2023/24年度）賣地計劃，將推出12幅住宅地，涉及9,120個單位，當中6幅為新增用地，包括3幅來自東涌新填海區，提供約1,200伙。值得留意，港鐵新財年亦推出3個項目，一律位於東涌，意味東涌區將成新財年的供應重鎮之一。



東涌3地臨海兼採梯級式發展

政府未來一年將推出3幅東涌新填海區地皮，位於東涌第106A、106B、106C區，3幅位置均屬臨海，密度較低，將以梯級式發展，每個項目各提供約400至500伙，預計合共提供約1,200伙。

其中，東涌第106A區地皮，提供約500伙，會加入青年宿舍，約佔10%樓面，為賣地計劃中首見，暫未知單位數目，而相關樓面需交回政府再夥拍非政府機構負責營運。意味青年宿舍將與私樓單位為鄰。

此外，港鐵新財年亦會推出3個項目，包括今年2月中流標的小蠔灣第一期、首度推出的小蠔灣第二期，以及東涌東站第一期，3個項目合共涉約4,530伙。連同官地計算，新一個財年東涌區將有6個項目登場，涉及單位數目約5,730個，佔全年潛在土地供應可建約20,550伙的三成。