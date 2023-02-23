賣地計劃｜荃灣油柑頭地作首置盤　甯漢豪：絕非為壓低地價

發展局今日公布新財政年度（2023/24年度）賣地計劃，首季（4月至6月）將推出兩幅住宅用地，焦點之一為荃灣油柑頭住宅地，提供1,950伙，除了是新財年規模最大的住宅用地，亦是政府繼觀塘安達臣道之後第二個「港人首次置業」項目。



甯漢豪：冀借助發展商力量發展

發展局局長甯漢豪表示，荃灣油柑頭住宅地加入支援青年住屋需要，主要是冀借助發展商力量發展首置項目，屬於政策目標，絕非代表政府壓低地價吸引財團競投，又指發展商在投地時亦會視乎各項市場因素及賣地條款出價。

荃灣油柑頭地皮，鄰近麗城花園。（資料圖片)

鄰近麗城花園、背山面海

上述荃灣油柑頭住宅地皮，鄰近大型屋苑麗城花園，背山面海，因位處地勢較高，料日後或有單位可望藍巴勒海峽海景，預計可提供1,950伙。甯漢豪補充，暫未知項目有多少伙撥作首置單位，要待房屋局確實數字，不過會參考觀塘安達臣道的同類港人首置項目，當時有規定項目至少會有多少樓面用作首置用途，亦有規定相關單位面積。

中原測量師行張競達指，近年不少發展商致力發展細價項目，以上車客為主要客源，故預期加入港人首置條款，對地皮估值及發展商投地興趣影響不算太大。他指項目估值約47.5億元，每呎樓面地價約4,500元。

參考政府對上一個、亦是本港首個「港人首次置業」項目（不計市建局項目），為位於觀塘舊安達臣道石礦場、公屋寶達邨對面，屬混合式發展、即私人住宅單位及首置單位，由長實於2020年5月以49.5億元投得，每呎樓面地價4,546元，為當時市場估值下限。項目可建約1,700伙，當中須抽出至少1,000伙作為首置單位，面積由250至500平方呎。

東涌填海區推3幅低密度臨海地

此外，新財年東涌填海區將推出3幅臨海地皮，密度較低，每個項目提供約400至500伙，合共提供約1,200伙。其中，東涌第106A區地皮，將會加入青年宿舍計劃，甯漢豪表示，該幅地皮約10%樓面將撥作青年宿舍，相關樓面需交回政府，再夥拍非政府機構負責。