賣地計劃｜首季推兩幅住宅地涉2400伙　荃灣油柑頭作第二個首置盤

發展局局長甯漢豪今日（23日）公布新一個財政年度（2023/24年度）賣地計劃。新財年將提供12幅住宅用地，涉及9,120伙，屬近五年新高。首季先推兩幅住宅地，包括荃灣油柑頭用地及堅尼地城西寧街用地，合共涉2,400伙，當中油柑頭項目將提供首置單位。



【17:50】本財年將推出金鐘廊商業地，甯漢豪指，此項目早在2016年底已完成改劃工作，近日亦完成道路、刊憲等法定程序。項目一直有租客使用，故不宜再「拖拖拉拉」，認為盡快推出市場屬公道做法。

【17:43】被問到早前於賣地招標條款中，引入國安法條款，會否窒礙外資參與競投用地的意欲。甯漢豪表示，相信不影響發展商的投地意欲，又指「發展商都是守法嘅」。

【17:37】早前觀塘裕民坊商業地流標，新財年再推3幅商業地會否增加流標風險，甯漢豪表示，不能單看現時情況去決定推地步伐，而是需為未來做準備，「不然數年後先推，又隔數年才落成，可能會錯過了時機」。

【17:33】被問到荃灣油柑頭用地的首置單位比例及戶型比例，甯漢豪表示，會參考觀塘安達臣道第一個港人首置項目。

【17:30】對於近日接連有用地流標，甯漢豪指，發展商出價是視乎對個別用地興趣、對市況看法、財政狀況亦是因素。被問到如個別用地流標，是否考慮拆細重推，她表示需視乎土地的性質。

甯漢豪指，不會動輒因用地流標，而馬上作出改動。（歐嘉樂攝）

【17: 25】新財年第一季（4月至6月）將推兩幅用地，均為住宅地，包括荃灣油柑頭及堅尼地城西寧街，分別提供1,950及450伙。其中荃灣油柑頭地皮將作「港人首次置業」項目；至於商業及工業用地會在其他季度推出。

此外，首季將推5個私人重建/發展項目，涉及約360伙，首季合計共推出2,760伙。

一鐵一局方面，港鐵本財年將推3個項目，包括近月流標的東涌小蠔灣第一期、首次推出的小蠔灣第二期，以及東涌東站第一期，3項目合共涉約4,530伙。而市建局同樣推3個項目，分布九龍城盛德街、同區啟德道，以及黃大仙衙前圍村，涉及共2,200伙，當中，盛德街前身為公務員合作社。

【17: 18】本財年12幅住宅用地中，涉及9,120伙，屬近五年新高，該12幅中，6幅屬滾存用地。其中港島區有兩幅，包括1月份流標的赤柱環角道豪宅、西營盤西寧街巴士站用地；另九龍區方面，兩幅均位於啟德，分別為2A區2號及3號地盤，及第4B區5號地盤；新界區有8幅，包括兩幅大嶼山長沙地皮，一幅荃灣油柑頭、三幅東涌東新填海區。

上述12幅用地中，有一幅地尚未完成改劃，為西貢清水灣道用地；荃灣油柑頭地皮提供1,950伙，將涉「港人首次置業」單位，將為繼觀塘安達臣道項目外，第二個港人首置盤。至於東涌106A區用地涉500伙，會加入青年宿舍，單位佔樓面約10%。

【17: 13】未來每一個財年均會推出工業用地。

【17: 12】3幅商業用地，提供約215萬平方呎商業樓面，包括啟德第4C區4號地盤、灣仔駱克道、金鐘廊商業地，其中金鐘廊商業地規模最大，達約107萬平方呎。

【17: 08】新財年將提供12幅住宅用地，涉及9,120伙；3幅商業用地，提供約215萬平方呎商業樓面；3幅工業用地，提供約183萬平方呎工業樓面。即新財年合共推18幅用地。

【17: 06】發展局局長甯漢豪稱，連同政府第四季賣地計劃，2022至23年財政年度達16,050伙，相較原先估計的1.2萬伙，高出逾25%，為過去五年以來第二高，僅次於2021年的1.9萬伙。

規劃署署長鍾文傑、發展局局長甯漢豪、地政總署署長黎志華。（歐嘉樂攝）

財政司司長陳茂波昨日（22日）發表新一份《財政預算案》時已預告，新財年將推出12幅用地，連同鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可建約20,550伙，較《長遠房屋策略》的1.29萬個單位年度估算高約60%，創近五個年度的新高。

此外，新財年賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約215萬平方呎商業樓面面積，以及約183萬平方呎工業樓面面積。