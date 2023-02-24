ONE INNOVALE-Archway錄3宗撻訂　海茵莊園開放式戶棄購損失30萬

一手市場雖有回暖跡象，但撻訂個案不斷。恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第一期ONE INNOVALE - Archway三日連錄三宗撻訂， 料三名買家共損失逾60萬元訂金。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位為A座1樓18室，及B座6樓6室，同屬開放式間隔，實用面積分別為208及285平方呎，兩伙同於去年8月6日及14日成交，作價303.4萬及430.44萬元，呎價為14,587元及15,103元。上述兩名買家均採用建築期付款計劃。另一伙屬一房間隔， 實用面積329平方呎，於去年8月6日沽出，作價466.83萬元，呎價為14,189元。

ONE INNOVALE - Archway本月暫錄6宗撻訂

惟三個單位分別於本月21至23日列為終止買賣合約，料三名買家已撻訂，並各被沒收5%樓價，即涉約15.2萬至23.3萬元訂金。總計，ONE INNOVALE - Archway本月暫錄6宗撻訂，合共殺訂約120.9萬元。

海茵莊園開放式錄撻訂 買家損失近30萬訂金

至於，九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園，亦錄一宗撻訂個案。據成交紀錄冊顯示，涉及單位為第2座17樓B2室，實用面積208平方呎，屬開放式間隔。 原於本月13日以587.1萬元沽出，不過該宗成交目前顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，預計買家損失樓價5%的訂金、涉約29.3萬元。