差估署：1月私樓售價指數按月升0.6%　終止逾半年跌浪

本港住宅樓價回升。差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，今年1月份私人住宅售價指數報336.1點，較去年12月上升約0.6%，終止連續七個月的跌勢，較去年1月則仍低約14%。



至於上月份私樓售價指數亦較2021年9月的歷史高位398.1點，累挫達15.57%。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報337.3點，按月升0.60%；大型單位（D、E類）報304.4點，按月升0.62%。

若再細分各類戶型，當中升最多為C類（753至1,076平方呎）報307.2點，按月升0.85%；D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則報305.3點，按月升.76%；B類（431至752平方呎）單位，報324.7點，按月升0.68%；A類單位（面積431平方呎或以下）報368.2點，按月升約0.52%。

E類（1,722平方呎或以上） 單位報300.4點，連升兩個月，按月升0.07%，值得留意是E類單位已連續九個月錄得少於20宗成交。

租金指數按月跌0.63%

此外，1月份私樓租金指數報173.9點，按月回落約0.63%，較去年同期低約3.98%。

1月私樓售價指數按月升0.6%，終止逾半年跌浪。（廖雁雄攝）

萊坊：不明朗續阻樓價回升 未來幾月官方指數走勢反覆

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，雖然1月份官方樓價指數按月回升0.6%，但有可能是因傳出通關消息而帶來的報復式反彈，短期內不明朗因素會繼續阻礙樓價回升，預料未來幾個月官方指數走勢將較為反覆，但每月變化將較去年第四季收窄。

他又指，日高息口及購買力不足等因素依然繼續影響樓市表現，預計今年第一季樓價仍會在低位徘徊，成交量則會逐步回升。而政府決定全面不撤辣，令樓市氣氛不能一下子逆轉，需要較長時間才會見明顯改善。

自通關後，整體成交量已明顯回升，但市場購買力仍然不足，他預計一二手成交量按月會在4,000至5,000宗左右徘徊。他相信部分發展商開始會重新加推新盤，預計第一季一手市場成交每月維持在500至800宗左右。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

至於1月分住宅租金微跌0.6%，相信與長假期效應有關，但隨著入境人士數量開始慢慢回升，對住宅租務有支持，部分原有本地準買家亦開始轉買為租，相信未來數月住宅租金走勢平穩。