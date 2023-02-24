CCL按周漲逾2%　創六年半最大升幅　新春後首周八大指數齊升

中原城市領先指數CCL最新163.33點，創15周新高，按周升2.09%，升幅是2016年10月以來最大。本周指數是反映新春長假後首周的市況，CCL單周升2.09%，升幅幾乎追平之前8周累升的2.32%。樓價升幅擴大，走勢明顯加快向上。

今周CCL八大指數齊升，是升市9周以來第二次出現。CCL由低位反覆上升計，近9周七升二跌，累升4.45%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，現時CCL距離復活節前後目標170點，相差6.67點或4.08%。至於，2月22日財政預算案宣佈下調從價印花稅稅階，對香港樓價的影響將會在3月中旬公佈的CCL才開始反映。

黃良昇：下調稅階影響在3月中反映

至於其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）今周單周急升，升幅同樣接近睇齊之前8周累升的2.77%及2.97%。

當中，CCL Mass報164.02點，創15周新高，按周升2.42%，升幅是2016年8月以來最大。CCL（中小型單位）報162.76點，創15周新高，按周升2.40%，升幅是2009年9月以來最大。CCL（大型單位）報166.24點，創6周新高，按周升0.59%，走勢持續一周升一周跌。

四區樓價齊升，當中港島CCL_Mass報165.89點，按周升3.25%。

四區樓價齊升 港島CCL_Mass升3.25%

按地區劃分，四區樓價齊升，港九市區單周顯著上升，接近睇齊之前8周累計的升幅。港島CCL_Mass報165.89點，按周升3.25%，升幅是2021年11月以來最大，早前8周累升3.26%。九龍CCL_Mass報159.34點，創18周新高，按周升3.07%，升幅是2022年4月以來最大，早前8周累升3.17%。

新界東CCL_Mass報174.63點，創15周新高，按周升1.15%，連升4周共3.82%。新界西CCL_Mass報151.26點，創14周新高，按周升1.57%，連升2周共3.62%。新界東CCL_Mass及新界西CCL_Mass早前8周計，分別累升2.87%及1.62%。