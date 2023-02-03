CCL報158.75點創9周新高　分析：短期目標160點相差不足1%

中原城市領先指數CCL最新報158.75點，創9周新高，按周升0.56%。屬CCL見底（156.37點）後近6周計，累升1.52%，反映新春前有買家提早入市，二手成交活躍，樓價明顯轉勢，反覆向上。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新春後樓市順利進入季節性旺市，加上美國放緩加息，相信樓價可以繼續穩步上升。現時CCL距離短期目標160點，僅相差1.25點或0.79%。昨天（2日）美國聯儲局宣布加息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變，對本地樓市的影響將於2月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL（大型單位）近6周累跌0.90%

至於其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創10周新高。以樓價見底後近6周計，CCL Mass累升2.12%，CCL（中小型單位）累升2.09%。

CCL Mass本周報159.13點，按周升0.63%。CCL（中小型單位）報157.58點，按周升0.71%。 不過，CCL（大型單位）報164.62點，按周跌0.13%。新春前豪宅樓價繼續反覆偏軟，近6周CCL（大型單位）累跌0.90%。

四區樓價齊升

按地區劃分，四區樓價齊升。港島CCL_Mass報162.17點，創7周新高，按周升0.51%，連升6周共4.22%。九龍CCL_Mass報153.40點，按周升1.19%，升幅7周以來最大。新界東CCL_Mass報169.05點，按周升0.51%。新界西CCL_Mass報147.38點，創9周新高，按周升0.07%，連升4周共1.67%。

今次整體樓價重拾升軌，主要由港九樓價率先反彈帶動，市區樓價升幅明顯拋離新界兩區。樓價見底後近6周計，港島累升4.22%，九龍升2.38%，新界東升0.72%，新界西升0.57%。