CCL再跌穿160點按周回軟0.46%　分析：樓價走勢繼續反覆上升

中原城市領先指數CCL最新159.99點，為近13周次高，按周跌0.46%，是新春長假當周的市況。樓價連升2周後回軟，但仍然企穩160點水平，走勢繼續反覆上升，近8周，CCL六升兩跌，累升2.32%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新春後樓市氣氛暢旺，成交持續活躍，展望復活節前後CCL重上170點水平，現時相差10.01點或6.25%。

復活節前後CCL重上170點水平

至於其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.15點，按周跌0.66%。CCL（中小型單位）報158.94點，按周跌0.44%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣連升2周後回軟，但仍為近13周次高。CCL（大型單位）報165.26點，按周跌0.58%，走勢持續一周升一周跌。

九龍CCL_Mass報154.59點，為近13周次高，按周跌0.53%，連升2周後回軟。

新界西CCL_Mass按周大升2%

按地區劃分，呈兩升兩跌的局面，帶動整體樓價反覆向上。新界西CCL_Mass報148.92點，創12周新高，按周升2.01%，升幅是2022年6月屬36周以來最大。新界東CCL_Mass報172.65點，創12周新高，按周升0.21%，連升3周共2.65%。

九龍CCL_Mass報154.59點，為近13周次高，按周跌0.53%，連升2周後回軟。港島CCL_Mass報160.67點，按周跌3.76%，指數連升7周後正常回軟。

樓價見底後近8周計，CCL Mass累升2.77%，CCL（中小型單位）升2.97%，CCL（大型單位）跌0.52%。港島累升3.26%，九龍升3.17%，新界東升2.87%，新界西升1.62%。