口罩令取消｜李根興：九成口罩店將結業　外賣小食、化妝品店重返

特首李家超今日（28日）宣布，明日（3月1日）起撤銷口罩令，歷時逾兩年半的「口罩」生活將步入歷史。盛滙商舖基金創辦人李根興估計，最終九成口罩店會結業，取而代之為飲食業及其他零售行業，如是外賣小食店、化妝品、護膚店等。



估明年底前僅餘30間 「唔會死晒」

李根興指，估計現時全港在有約300間口罩專門舖，大部份都是短租，其租金一般較疫情出現前平約七至八成。他估計，隨著香港復常，口罩令撤銷，最終九成口罩舖會結業，但不會是馬上結業，因為業主需要時間尋找新長租約租客，暫時尚要平租的短租戶「頂住先」。

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短期部分舖位或重新丟空

他預期，今季完結前，將有三成口罩店結業，第二季完結前再多兩成，今年底前七成口罩店會消失。明年底前九成結業，估計全港只會餘下約30間口罩店，如新年利是封一樣，料大部份集中核心區。「唔會死晒，因為部分人已習慣戴口罩，會繼續戴，而且一些特別款式，一般連鎖店未必有得買。」

他假設平均每間口罩租用的舖位，建築面積約500至700呎平方，騰出的吉舖舖面面積便有約15萬平方呎。

口罩店退場，部分舖位或會重新丟空，但李根興認為，騰空的樓面料大部份會逐步被飲食業及其他零售業吸納，如藥房、化妝、時裝品牌等。因為現時口罩店大部份租金嚴重偏低、且屬短租，他們退場不會對舖市構成大的壓力，料其他品牌也輕易頂上。

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他提到，飲食業、尤其是外賣小食店將受惠，「唔駛戴口罩，魚旦都食多串、珍珠奶茶都飲多杯。」他估計，小食店租務需求短期上升，此外，化妝品、護膚等行業估計亦會馬上受惠。

李根興認為，撤銷口罩較預期早，只要美國保持今年內加息兩次，每次0.25%，他估計，今年民生舖售價將有望上升5至10%，核心舖售價升15％至20%，租金亦會跟隨上升，民生舖升約5至10%，而核心區則回升20％至30%。此外，他料今年舖位成交量會較2022年明顯大升約50%至80%，預期平均每月有約150至180宗商舖註冊成交。