口罩令取消　敘福樓黃傑龍即推「復常優惠」　食牛角送護膚療程

政府宣佈口罩令將於明日（3月1日）解除。敘福樓（1978）主席及行政總裁黃傑龍於社交平台表示，明日起客人離座取餐時無需佩戴口罩，「客人完全跟法例取消一切強制口罩，即係牛角Buffet及牛涮鍋行出行入攞嘢食唔需要再咁麻煩帶返個口罩了，yeah！」

至於旗下所有分店同事可自由決定是否配戴外科口罩，不過出餐及製作食物同事一向有要求配戴口罩，因此會繼續相關安排，「同事可以選擇外科口罩或佩戴較為舒適的透明口罩（主要防止噴口水），公司會提供口罩供同事選擇使用。 寫字樓的安排雖然與客人無關，但係順便都講，所有同事自由選擇。」

黃傑龍於社交平台表示，明日起客人離座取餐時無需佩戴口罩，「人完全跟法例取消一切強制口罩，即係牛角Buffet及牛涮鍋行出行入攞嘢食唔需要再咁麻煩帶返個口罩了，yeah！」（黃傑龍FB圖片）

另外，他亦同時宣布推出「服（復）常優惠」，明日起一連三日（3月1日至3日）晚市，每個品牌都有不同主題的優惠計劃，「主要都係開心，總之到時有咩送俾你你就開心食啦。」不過一切以公司最後為準。

當中，以牛角及温野菜為例，其主題為「因長期戴口罩，要為皮膚打打氣」， 惠顧滿500元或以上送INGRID MILLET「極速水漾嫩滑療程」或每位生啤一杯；牛角次男坊的主題則為「終於唔洗戴口罩，可以笑『蝦蝦』」，惠顧滿80元或以上送「炸釀海老」一客等。