黃心穎110萬購油塘鯉灣天下車位　造價近9年低

據市場消息指，油塘鯉灣天下2樓一個雙號車位，新近以110萬元易手，新買家與藝人黃心穎同名，料為同一人。至於原業主於2017年以178萬元買入上述車位，持貨近六年， 現帳面蝕讓68萬元，車位貶值約38%。



上手業主蝕68萬離場

據了解，黃心穎於2013年與其姊黃心美斥近1,200萬元，購入油塘私樓Ocean One高層A室，單位面積755平方呎。有指她本人現正租住在鯉灣天下一伙高層兩房單位。兩屋苑僅一街之隔。

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參考鯉灣天下今年另一宗車位成交，為2樓一個雙號車位，以125萬元沽出。撇除內部轉讓後，是次車位成交價，屬該屋苑自2014年後近九年新低價。目前，鯉灣天下車位月租約3,000元至3,500元，租金回報約3.5至3.8厘。

黃心穎過去曾投資物業，且鍾情新樓，除與其姊買入Ocean One單位外，2017年中黃心穎又以首置名義，斥855萬元購入啟德新樓天寰一伙低層兩房戶，面積504平方呎，持貨四年後以1,000萬元沽出，帳面賺約145萬元離場。

自2019年的「安心事件」後黃心穎淡出娛樂圈，不過近日「轉職」做獨立歌手，推出英文歌。