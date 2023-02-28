荃灣協和廣場銀主盤10億沽　由債主「股壇梟雄」李明治家族承接

原由太平協和集團持有的荃灣協和廣場連一籃子車位，去年6月淪為銀主物業，被李明治家族旗下聯合地產以銀主身份推出招標，當時市場估值達15億元。物業近日落實以10億元賣出，新買家為李明治家族旗下公司亞證地產（0271），即物業由債主自行買回。而李明治有「股壇梟雄」之稱，於八、九十年代叱吒本港金融界。



李明治家族旗下聯合集團（0373）、天安中國（0028）和亞證地產聯合公布，亞證地產斥10億元收購荃灣海天豪苑協和廣場地庫一層、地下至4樓若干商業單位及91個泊車位全部股權連貸款，總樓面面積約16.35萬平方呎，物業市值12.4億元。

擬改動內部設計 重新導引商場顧客流向

公告指，亞證地產計劃加建改建以提高出租或轉售價值，又指已就上述協和廣場項目作市場研究，並擬對協和廣場內部設計進行改動，以重新導引商場內的顧客流向，提供更佳的購物體驗。惟目前亞證地產正審閱該等由顧問提出的翻新計劃方案。

翻查資料，荃灣協和廣場在2022年1月及2月涉二按及三按，債主均為李明治家族旗下的相關公司。

公告又指，亞證地產同時重組物業組合，包括以3.3億元出售物業，當中以8,000萬元出售內地6個獨立住宅物業或綜合商業物業予天安中國，總樓面面積8,514平方呎；以及以2.5億元出售香港一個辦公物業、3個住宅物業及5個車位予聯合集團。

協和廣場位於荃灣街市段，三面單邊，毗鄰川龍街及新村街，人流暢旺。（代理相片）

90年代活躍金融界 持十間上市公司

祖籍福建、馬來西亞出生的李明治，八十年代曾移居澳大利亞，及後轉戰香港，活躍於金融及房地產市場。九十年代由他建立的聯合系，高峰期曾持有十間上市公司，市值合共逾90億元，曾有「「股壇梟雄」之稱。惟其後他因發布虛假賬目入獄。

此外，李明治早年亦活躍於房地產市場，有指他曾於一天內動用一億澳元買入灣仔舊昇平舞廳（現皇悅酒店）、旺角聯合廣場及告士打道地皮（現聯合鹿島大廈）。而由聯合地產發展的豪宅中半山地利根德閣更是李明治得意之作，

李明治創立聯合系、曾活躍於本港金融及房地產市場。（網上圖片）

去年6月推出招標 當時市值15億

上述協和廣場物業位於荃灣街市段川龍街88號，毗鄰川龍街及新村街，現為5層高之購物商場，建築面積合共約163,538平方呎，商場3樓設約11,266平方呎休憩空間平台。除地舖外，商場樓上部分已交吉一段長時間。是次招標不包括地舖。

協和廣場連同一籃子車位，去年6月份被推出招標，當時市場估值高達15億元，以商場163,538平方呎計，意向呎價約9,172元。負責進行招標的世邦魏理仕早前表示，上述物業潛在買家不乏本地發展商、房地產投資基金、家族辦公室及私人投資者等。