尚．珒溋花園複式戶曝光　裝修費3000萬　白色大理石作主調｜多相

龍湖集團（0960）入伙約兩年的啟德樓盤尚．珒溋，項目至今推出667伙，累積沽出606伙，套現113億元，成交呎價約2.8萬至4萬元。發展商今日開放一伙低座花園複式戶予傳媒參觀，單位擁有私人電梯大堂，可直達停車場，並以淺色木材和灰白色大理石作主調。

龍湖集團香港高級營銷總監關靜如表示，尚．珒溋項目尚餘61伙，當中以低座單位為主，佔34伙，其中包括8伙複式單位。另外，高座15間標準單位，12間特色單位仍未沽出。

↓低座B座地下及1樓A室↓

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低座四房三套複式 實用面積2567呎

發展商今日開放現樓示範單位予傳媒參觀。涉及單位為低座B座地下及1樓A室， 屬四房三套複式間隔，實用面積為2,567平方呎，連1,271呎私人花園，擁獨立電梯大堂。單位採時尚奢華風格，以淺色木材和灰白色大理石作主調。

當中，地下部分為活動區，客飯廳闊9.6米配合約3.5米特高樓底，外接落地玻璃趟門連接花園。另外，化妝間及儲物室皆位於地下，客飯廳與花園以趟門分隔，廚房以梗廚設計。至於一樓為休息區，設有主人套房及另外其他睡房，外望啟德河景及內園景。關靜如補充，上述示範單位裝修費初步估計超過3,000至4,000萬元。

龍湖集團香港高級營銷總監關靜如（左）表示，尚．珒溋累積沽出606伙，套現113億元。右為龍湖集團銷售經理甘濠華。（柳英傑攝）

去年低座花園戶「清水樓」7800萬沽

上述單位近日已推出銷售安排，將於今日3月3日至6月30日，以每日招標形式發售。發展商指出，該單位售價可以參考去年6月的同類成交，面積相近的低座連花園單位，成交價為7,800萬元，呎價40,435元，但該單位以「清水樓」出售，有別於今日公開的單位，將會連單位裝修出售。